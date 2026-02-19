Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 'Şehit Aileleri ile İftar' programında açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Soframızı onurlandırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerif'te bizlerle beraber olduğunuz için size en kalbi duygularla selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ramazan-ı Şerif'inizi can-ı gönülden tebrik ediyorum.

Milletinin istikbali için canından geçmek şüphesiz fedakarlığın, kahramanlığın en büyüğüdür, şehitlik mertebesine ulaşmak Hakk'ın katında ne kadar kıymetliyse geride kalanların sabırlı ve metanetli olmaları da aynı derecede kıymetlidir

Can verdik, canımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımızı toprağa verdik fakat tarihimizin hiçbir döneminde istiklalimizden taviz vermedik

Şehitlerimizin hayatları pahasına bize emanet ettiği değerler vatandır, ezandır, bayraktır, bağımsızlıktır, milletin hak ve hukukunu korumaktır

Demokrasiden dem vuran tekellerine aldıkları hak, hukuk, özgürlük kavramlarını bir sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor

Oynanan oyunların da kurulan tuzakların da tuzak kuranlarla birlikte kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de gayet farkındayız

Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdık

Bugün İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, roketler, gemiler, helikopterler ve tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz

Savunma sanayiinde 23 yılda geldiğimiz seviye ortada, daha önce %80 oranında yurtdışına bağımlı olduğumuz bu alanda şimdi %80 yerlilik oranına ulaştık

Türkiye kendi güvenliği için sınırların ötesinde her türlü adımı atmaktadır. Nerede tehdit varsa kimseden icazet almadan kaynağında etkisiz hale getiriyoruz

TBMM bünyesinde kurduğumuz komisyonumuz 5 Ağustos'tan beri yürüttüğü çalışmaları dün itibari ile nihayete erdirdi

Başta şehit yakınlarımız olmak üzere 86 milyonun emanetini taşıdığımızın bilinciyle fevkalade dikkatli, tedbirli ve titiz hareket ediyoruz. Yaklaşık yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız