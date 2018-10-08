Cumhurbaşkanı Erdoğan: Söz verdik bu adımı atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

İki günlük ziyaretimiz neticesinde Türkiye - Macaristan ilişkilerini gerek bölgeseler sorunlarımızı masaya yatırmak suretiyle gerekli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum.

16. yüzyılda Macar topraklarına kadar Derviş Gülbaba'nın tekkesi bugüne kadar mevcudiyetini korumuştur. Macar halkı tarafından da halen Gül Tepesi olarak adlandırılmaktadır.

Çanakkale Savaşı'nda hayatlarını yitiren Macar askerlinin anısına Gelibolu'da dikilecek anıt da tarihi dostluğumuzun sembolü olacaktır.

Türkiye ile Macaristan sadece kültürel konularda değil her alanda mükemmel ilişkilere sahiptir. 2019 ilkbaharında da yeni toplantımızı gerçekleştireceğiz ve aramızdaki ilişkileri nereden nereye geldik nereye gidiyoruz bu iş birliği konseyiyle yürüteceğiz.

Acaba dünyanın değişik yerlerinde ne gibi yatırımlara müşterek olarak girebiliriz, bunları ele alma fırsatımız oldu. Bunun dışında ulaşımda ne gibi ortak adımlar atabiliriz bunu görüşme imkanımız oldu. Özellike THY'nin Macaristan ile ortak çalışmaya gidip örneğin Budapeşte'den Hindistan'a gitme sözünü sayın Başbakana sözünü verdik. Bu adımı da atma imkanımız olacaktır.

Ve yarın iş adamlarıyla birlikte bir iş formunu gerçekleştireceğiz. Gerek sayın Başbakan gerek şahsım iş adamlarına hitap edeceğiz. Her iki ülkede müşterek ne gibi adımlar atabilir 3.ülkelerde iş adamlarımız ne gibi adımlar atabilir düşüncesiyle bu toplantıyı organize etmiş bulunuyoruz.

NATO müttefikimiz Macaristan'ın AB sürecinde bize verdiği destek son derece önemlidir.

Orban'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türk heyeti zaten biliyor ki Macaristan'da Macar silahlı kuvvetlerinin güçlendirmesi için enerjimiz ve paramız kalmadı ve silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesinde Türkiye'den destek bekliyoruz. Hem savunma sanayinden hem de tecrübelerinizden.

Bugün ekonomik sorunlardan da gündeme geldi. Türkiye'nin ekonomisi en kuvvetli ekonomiyi temsil ediyor. Sayın Erdoğan'ın amaçlarını da biliyoruz. Amacı Türkiye dünyanın 10 kuvvetli arasına getirmek.

Türk heyeti zaten biliyor ki Macaristan'da Macar silahlı kuvvetlerinin güçlendirmesi için enerjimiz ve paramız kalmadı ve silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesinde Türkiye'den destek bekliyoruz. Hem savunma sanayinden hem de tecrübelerinizden.

Bugün ekonomik sorunlardan da gündeme geldi. Türkiye'nin ekonomisi en kuvvetli ekonomiyi temsil ediyor. Sayın Erdoğan'ın amaçlarını da biliyoruz. Amacı Türkiye dünyanın 10 kuvvetli arasına getirmek.

Başarılı bir görüşmeyi bitirdik. Türkiye - Macar ilişkileri nereden bakarsak bakalım başarıldır. Bizim amacımız çok daha başarıya ulaştırmak. Bunun için ekonomik şartları korumamız gerekiyor.