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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan maden kazasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün meydana gelen patlama sonucu 40 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 14:24 - Güncelleme:
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Bartın'ın Amasra ilçesinde patlamanın olduğu maden ocağına gelen Erdoğan, ilk olarak maden sahasında inceleme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışmalar ve maden sahasındaki son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den bilgi aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçen Erdoğan, burada düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uluştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

YARALI MADENCİYE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasından yaralı kurtulan madenciyi ziyaret etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • bartın
  • maden ocağı patlaması

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