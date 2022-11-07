Cumhurbaşkanı Erdoğan makinist koltuğuna geçti:'Beraber yürüdük biz bu yollarda'

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın Gaziray'ı kullandığı görüntüleri, "Cumhurbaşkanımız, Gaziray'da çocuklarımızla..." ifadeleriyle paylaştı. Başkan Erdoğan treni kullanırken kendisiyle özdeşleşen "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını da seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gaziantep'te açılışını yaptığı Gaziray'ın makinist koltuğuna geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerini paylaştı.

Erdoğan, banliyö trenini kullanırken, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a trende, çocuklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti