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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşuyor

26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:36 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:36
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