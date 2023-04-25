Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MEB Şura Salonu'nda 3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Son 10 yılda atanan engelli öğretmen sayısı 11 bin 500'ü buldu.

* Birikmiş sorunları çözmek bize nasip oldu.

* Biz teşekkürümüzü kuru lafla değil, burada olduğu gibi atamalarla; geçtiğimiz yıl yaptığımız gibi "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nu çıkararak ifade ediyoruz.

* Eğitim alt yapımızın bütçesi, dersliği ve personeli ile güçlendirip, ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırladık.

* Öğretmenlik meslek kanunu eğitimdeki en büyük reformlarımızdan biridir.

* Öğretmenlerimizin yüzde 75'inin bizim dönemimizde başlaması, eğitime en büyük önemi verdiğimizin göstergesi.

* Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyonu geçti.

* Mayıs ayında 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz. Mayıs'ta 45 bin yeni öğretmen atamasıyla öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu göstereceğiz.

* Sözleşmeliden memur statüsüne geçen 93 bin 272 öğretmenimize kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum.

* Başöğretmen maaşı 25 bin, uzman öğretmen maaşı 22 bin 500 lirayı buldu. Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecek.

* Önümüzdeki dönemde, kamu personelinin ücretlerinde yapılan her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecektir.

* Deprem bölgesindeki öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği istekleri süratle karşılandı.

* Bu ülkenin, ister engelli olsun ister engelsiz, her vatandaşı bilecek ki gayreti, kabiliyeti, azmi ölçüsünde önünde tüm kapılar sonuna kadar açıktır.