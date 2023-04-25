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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mayıs ayında 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz

MEB Şura Salonu'nda 3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Mayıs ayında 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz. Mayıs'ta 45 bin yeni öğretmen atamasıyla öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu göstereceğiz.' dedi.

25 Nisan 2023 Salı 12:18 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mayıs ayında 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MEB Şura Salonu'nda 3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Son 10 yılda atanan engelli öğretmen sayısı 11 bin 500'ü buldu.

* Birikmiş sorunları çözmek bize nasip oldu.

* Biz teşekkürümüzü kuru lafla değil, burada olduğu gibi atamalarla; geçtiğimiz yıl yaptığımız gibi "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nu çıkararak ifade ediyoruz.

* Eğitim alt yapımızın bütçesi, dersliği ve personeli ile güçlendirip, ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırladık.

* Öğretmenlik meslek kanunu eğitimdeki en büyük reformlarımızdan biridir.

* Öğretmenlerimizin yüzde 75'inin bizim dönemimizde başlaması, eğitime en büyük önemi verdiğimizin göstergesi.

* Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyonu geçti.

* Mayıs ayında 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz. Mayıs'ta 45 bin yeni öğretmen atamasıyla öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu göstereceğiz.

* Sözleşmeliden memur statüsüne geçen 93 bin 272 öğretmenimize kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum.

* Başöğretmen maaşı 25 bin, uzman öğretmen maaşı 22 bin 500 lirayı buldu. Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecek.

* Önümüzdeki dönemde, kamu personelinin ücretlerinde yapılan her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecektir.

* Deprem bölgesindeki öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği istekleri süratle karşılandı.

* Bu ülkenin, ister engelli olsun ister engelsiz, her vatandaşı bilecek ki gayreti, kabiliyeti, azmi ölçüsünde önünde tüm kapılar sonuna kadar açıktır.

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