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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'nde ziyarette bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir telefon görüşmesi yaparak, “Kahramanlarımızın aziz vatan toprağının her karışında, canı pahasına görev yaptığını biliyor, görüyor, Allah için şahit oluyorum” dedi.

IHA27 Haziran 2023 Salı 00:05 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Yerlikaya görüşmeye ilişkin, "Bu akşam, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'ndeki ziyaretimizde telefonla kahramanlarımızın Kurban Bayramını tebrik etti. Kahramanlarımızın aziz vatan toprağının her karışında, canı pahasına görev yaptığını biliyor, görüyor, Allah için şahit oluyorum. Milletimiz, bu fedakârlıklar sayesinde evinde, işinde, köyünde, şehrinde, memleketimizin her köşesinde huzur içinde. Bu fedakarlıklarınız, tarihimizin altın sayfaları arasında yer alacaktır. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerine yer verdi.

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