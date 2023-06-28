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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e seslendi: Ordumuzun mücadeleleri hiçbir zaman bir kenara konulamaz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e seslendi: Ordumuzun mücadeleleri hiçbir zaman bir kenara konulamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gerek sınır ötesinde gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz.' dedi.

AA28 Haziran 2023 Çarşamba 12:51 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e seslendi: Ordumuzun mücadeleleri hiçbir zaman bir kenara konulamaz
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aktütün Hudut Tabur Komutanlığındaki bayramlaşmanın ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçti.

Güler, burada Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudutta ve sınır ötesinde görev yapan birliklerin faaliyetlerine ilişkin video konferansla bilgi aldı, talimat verdi.

Bakan Güler, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Güler'in telefonundan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki askerlere hitap etti.

Bakan Güler ile kuvvet komutanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'im nice bayramlara bizleri huzur içinde kavuştursun. Gerek sınır ötesinde gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz. Bu arada tabii çok şehit ve gazimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerin mekanları malum cennettir. Rabb'im cennetinde bizleri buluştursun. Gerek Aktütün'de gerek Yüksekova'da, bütün bu üslerimizdeki mücadelemizin başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyor, en kısa sürede buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum."

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