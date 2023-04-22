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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de AK Parti'nin bayramlaşma programına telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin telefonundan bağlanarak teşkilat üyelerine seslendi.

AA22 Nisan 2023 Cumartesi 13:03 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de AK Parti'nin bayramlaşma programına telefonla bağlandı
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AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Telefondan teşkilat üyelerine seslenen Erdoğan, partililerin bayramını kutladı.

Erdoğan, yapımı tamamlanan köy evlerinin anahtar teslimi için Gaziantep Nurdağı'na doğru yola çıkacaklarını, oradaki vatandaşlarla da bayramlaşacaklarını söyledi.

Seçimlerde Mersin'den destek beklediklerini ifade eden Erdoğan, "İnşallah bu defa çok daha farklı bir neticeyi Mersinli kardeşlerimizden bekliyoruz. Onun için şurada üç hafta kaldı. Büyük bir gayretle Mersin'i inşallah hallaç pamuğu gibi atmanız lazım. Durmak yok, yola devam." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederek, "Bizler Mersin'de büyük bir heyecan içerisinde yola çıktık. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Mersin'de rekorlar kıracağız. Akşam da balkonda zaferinizi hep beraber kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

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