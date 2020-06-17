İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8496
  • EURO
    7,7096
  • ALTIN
    378.212
  • BIST100
    111072
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

17 Haziran 2020 Çarşamba 14:15 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 14:18
ABONE OL

Cenazede depreme yakalandılar! Tekbir sesleri yükseldi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.