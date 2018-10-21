Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet Bahçesi, etrafındaki binaları İstanbul'un en büyük fuar merkezi haline getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un dünyanın en büyük projelerine ev sahipliği yapıyor olmasının sebebinin bu olduğunun altını çizerek, İstanbul'u küresel merkez olma hedefine doğru adım adım yaklaştırdıklarını kaydetti.

Bir hafta sonra 29 Ekim'de yeni havalimanının resmi açılışını gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, bunun sıradan bir eser ve yatırım olmadığını söyledi.

Dünyadaki tüm hava yolu şirketlerinin, ulaşım ve lojistik sektörünün, bu alanda iddia ve kazanç sahibi tüm devletlerin gözünün İstanbul'da olduğuna işaret eden Erdoğan, İstanbul'a ve Türkiye'ye yakışan bir havalimanın açılacağını vurguladı.

Bu proje için ilk adımları atmaya başladıklarında bunu ciddiye almayanlar ve Türkiye'nin böyle bir işin üstesinden gelebileceğine inanmayanların bugünlerde gözüne uyku girmediğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçenlerde bir tanesi televizyona çıktı. Köşe yazarı. Dediği şu; 'bu yapılan havalimanının olduğu yer bataklık, burası yürümez, kim bilir burada neler olacak' diyor. Sen işine bak. Sen karikatüristsen bol bol karikatür çiz ama kalkıp da böyle bir şeyden sen ne anlarsın ya. Bu iş mühendislik işi, bu iş mimari iş, bu iş bir aşk işi, aşk. Biz uçaklarımızla oraya indik. Teknofest'i yaptık. Mimar, mühendis bütün teknik elemanlar hep beraber oradayız. İlk olarak 90 milyon yolcu kapasitesiyle açacağımız, ardından bunu 150, 200 milyona ve ihtiyaç halinde buradaki iniş kalkışlarla tüm dünyaya buradan ayrı bir hizmet vereceğiz. Şimdi sırada ne var? Kanal İstanbul var. Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yeri millet bahçesi yapıyoruz. Millet bahçesinin etrafındaki o binaları da inşallah İstanbul'un değil Türkiye'nin en büyük fuar merkezi haline getiriyoruz. Onları da fuar merkezi yapacağız. Oradaki bir bölümü de tek pist, güney kuzey tutacağız.". Bir bölümü de tek pist, güney kuzey tutacağız"