İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2024 Çarşamba / 20 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2974
  • EURO
    36,9969
  • ALTIN
    2999.36
  • BIST100
    8714.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve tam bağımsız Türkiye idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır' dedi.

DHA23 Ekim 2024 Çarşamba 19:25 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve tam bağımsız Türkiye idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır. Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir.

Adli soruşturma başlatıldı

Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır. Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir. Kalleş terör eyleminde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Savunma sanayimizin gurur kaynağı TUSAŞ'ımızın fedakar çalışanlarına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ'a terör saldırısı: Savunma sanayisi temsilcileri SAHA EXPO'dan ayrılarak Ankara'ya doğru yola çıktı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • TUSAŞ
  • saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.