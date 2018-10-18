Başkan Erdoğan: Moldova'nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahip

Moldova’nın başkenti Kişinev’deki temaslarını tamamlayarak Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Komrat’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Dün çok verimli görüşmeleri yaptık. İkili görüşmelerimiz oldu. Heyetlerarası görüşmelerimizi yaptık. Stratejik konseyle ilgili anlaşmamızı imzaladık. Daha sonra başbakanla bir araya geldik. Yine ikili ve heyetlerarAsı görüşmemizi yaptık ve 5 anlaşma imzaladık. Verimli bir günü böylesine geçirmiş olduk. Bugün programımızın ikinci önemli bölümündeyiz. Komrat’a da 16 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde bir hasretim vardı. Gagavuz Özerk yeri başkanı İrina Vlah ve siz soydaşlarımızla hasbihal etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizlere Türkiye’deki 81 milyon akrabanızın selamlarını getirdik ve Türk milleti adına bugün buradayım. Bu tarihi ziyareti şahsımla birlikte gerçekleştirdikleri için sayın cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum" dedi.

"Gagavuzya’nın varlığı Türkiye-Moldova ilişkilerini daha da özel kılıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geniş bir heyetle buradayım. Bakan arkadaşlarım burada. Gaziantep Belediye Başkanım, Altındağ Belediye Başkanım burada. Bunun yanında TİKA gibi birçok kurum başkanımız burada. Kurumlarımızın da Gagavuzya’da yaptıkları yatırımlar var ve bundan sonra da bunlar devam edecek. Kişinev’de özellikle Cumhurbaşkanlığı Sarayını çok önemsiyorum. Bazı eksikleriyle beraber dün açılışını yaptık. Fakat gerçekten güzel bir eser meydana geldi. Az önce sayın cumhurbaşkanının da ifade ettiğiyle Moldova ile Gagavuzya’nın 1994 yılından bu yana ortaya koyduğu barış ve huzur içinde birlikte yaşama iradesini görmekten bahtiyarız. Moldova’nın asli unsurlarından olana Gagavuz soydaşlarımız ile komşu olarak addettiğimiz Moldova ile aramızdaki kan bağını oluşturuyor. Gagavuzya’nın varlığı Türkiye-Moldova ilişkilerini daha da özel kılıyor. Sayın cumhurbaşkanı ve sayın başkanla yaptığımız görüşmede Gagavuzya'nın statüsüne ilişkin hukuki zeminin sağlamlaştırılması hususunda hemfikir olduğumuzu gördük. Bu anlayışla sayın cumhurbaşkanının ve hükümetin desteği sayın başkan ve Gagavuz yetkililerin kararlılığıyla özerkliğin layığıyla işlemesi için somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldık" şeklinde konuştu.

"Moldova'nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir"

Moldova'nın toprak bütünlüğüne değinen Erdoğan, "Moldova'nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de soydaşlarımızın yanında duracağımızın altını çizdik. Ancak bizim görmek istediğimiz Gagavuzya’nın birlik beraberlik içinde Moldova ile omuz omuza kalkınma çabalarını sürdürebilmesidir. Tabi bunun için Türkiye’nin tüm kurumlarıyla Gagavuzya’ya gerekli teşvik destek ve kolaylıkları sağlamaya hazır olduğunu da ifade ettik. Bu noktada TİKA başta olmak üzere belediyelerimiz, resmi kurumlarımız, gençlik ve spor bakanlığımız, ulaştırma bakanlığımız, çevre ve şehircik bakanlığımız sivil toplum kuruluşlarımız Moldova makamları ile işbirliği içerisinde pek çok projeye imza atacaklardır. Buradaki güvenlikle ilgili de özellikle dün akşam saat 21.00’de iki tane iç işlerinde güvenlik noktasında Toma’yı buraya getirmiş olduk. Bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan sizlerin yanında olduk. Moldova’nın tüm bölgeleriyle kalkınması için ellimizden gelen katkıyı yaptık. Moldova halkının ve Gagavuz Türklerinin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.