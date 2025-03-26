Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu! Bayram tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'ndan düzenlenen Emekçiler ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Bu mukaddes günlerin Filistin halkı başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde izzet mücadelesi veren tüm mazlumların zaferine, zulümden kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum

Göreve geldiğimiz günden beri çalışanın hakkını vermeye gayret ettik.

İşçilerimiz ve memurlarımızın şartlarını iyileştirmek için çaba sarf ettik. Çalışma hayatında reformlar yaptık

Kamu çalışanlarımız artık Cuma izni, Hac izni gibi haklardan tam ve etkin şekilde yararlanabiliyor.

2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını 2025'te 43bin 726 liraya yükseltmiş olduk

Geçmişte ilaç ve hastane kuyruklarında ömür tüketen vatandaşlarımızın tüm sorunlarını giderdik. Sağlık ve Sosyal Güvenlik sistemini sorunsuz şekilde işler hale getirdik

Sorumsuz boykot çağrılarıyla, işçinin ekmeğiyle oynayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz.

Kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak kadınların çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık

Bir önceki yıla göre yüzde 30 artış yapılan asgari ücreti gelir vergisinden muaf tuttuk. İş verenlere sağladığımız asgari ücret desteğini sürdürüyoruz. Emeklilerimiz ikramiye ve banka promosyonu gibi yeni haklardan istifade etmelerini sağladık

Bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2-3-4 Nisan günleri kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak.

Türkiye için çalışan, 85 milyon için üreten, Türk ekonomisine katma değer sağlayan hiç kimseyi, hiçbir şirketimizi bunların insafına terk etmeyeceğiz