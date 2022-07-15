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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Kabine sonrası açıklamamızı yapacağız

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK faizleri hakkında 'Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, Kabine Toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız.' dedi.

15 Temmuz 2022 Cuma 19:55 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu.

KYK borçlarının faizleri hakkında da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Dünya, siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşurken Türkiye'nin kendini konuşlandırdığı güçlü konumu kabullenmeyenlerden feraset beklenemez. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir .Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış üniversiteli geçlerimizin aldıkları burslarla ilgili faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin düşmanı biziz. İlk Kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, Kabine Toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız.

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