Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı! Yönlendirmelere uyalım ve evlerimizde kalmaya devam edelim

22 Mart 2020 Pazar 00:19 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 00:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim."

Aziz vatandaşlarım,



Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde.



Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. pic.twitter.com/uzCLNU0uzC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2020



