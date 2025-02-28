İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2025 Cuma / 2 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5269
  • EURO
    38,055
  • ALTIN
    3344.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nasıl bir baskı dönemi yaşandığını yeni nesil bilmiyor
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nasıl bir baskı dönemi yaşandığını yeni nesil bilmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, '28 Şubat derin yaralar açtı. Nasıl bir baskı dönemi yaşandığını yeni nesil bilmiyor. 28 Şubat postmodern darbesinin ülkemiz ekonomisine maliyeti 380 milyar dolardır. Özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin 'Bitmedi şu mağduriyetiniz.' diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz' dedi.

28 Şubat 2025 Cuma 19:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Yurt içinde ve yurt dışında canı pahasına mesai yapan medya mensuplarını selamlıyorum

Bu akşam anlamlı bir akşam zira Ramazan-ı Şerif'e adımımızı atıyoruz ilk teravih bu akşam icra edilecek, kılınacak

28 Şubat mezaliminin başta demokrasimiz olmak üzere Türkiye'nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar hala tam olarak iyileşmedi. Nasıl bir baskı dönemi yaşandığını yeni nesil bilmiyor

28 Şubat postmodern darbesinin ülkemiz ekonomisine maliyeti 380 milyar dolardır.

Özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin 'Bitmedi şu mağduriyetiniz.' diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz.

Bugün 28.yıl dönümü olan 28 Şubat'ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı, zorbalık ve zulüm düzeni tesis ettiğini o karanlık dönemi yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor

Millet fakirleşirken dönemin darbe şakşakçısı kartel medyası ve elitist iş çevreleri ucuz kredilerle daha da zenginleşmiştir

28 Şubat sadece hak ve özgürlüklerde değil, ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Bunların sorumlusu sensin CHP. Siz yaptınız bunları.

İlk günden itibaren milletin oyu ile seçilen, millete hizmet etmeye çalışan nice isim gibi bizleri de yalnız bırakmadınız

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.