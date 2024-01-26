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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladığını, İsveç'in müttefik olmasıyla ittifakın daha da güçleneceğini bildirdi.

26 Ocak 2024 Cuma 18:27 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler ve Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onay ele alındı.

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG, TÜRKİYE'NİN İSVEÇ'E ONAYINDAN MEMNUN

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, X sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladığımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Stoltenberg, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin giderildiğini, İsveç'in müttefikliği ile İsveç, Türkiye ve NATO'nun daha da güçleneceğini belirtti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Stoltenberg
  • NATO

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