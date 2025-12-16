Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Her iki tarafa da ikazlarımızı ilettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "16. Büyükelçiler Konferansı"nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Konferansın başarılı geçmesini diliyorum. Devlet aklı kavramı istişare kültürünün zengin bir tecrübeden süzülerek uygulamaya geçirilmiş halidir. Bu yıl 16.'sını düzenlediğimiz konferansın, her türlü müzakereye zemin oluşturduğunu görüyor, bundan memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.

2008 yılından beri düzenlediğimiz konferansımızı her yıl farklı bir temada gerçekleştiriliyor. Bu konferans, Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika başlıklarını içeriyor.

Son yıllarsa teknoloji ve küreselleşmenin de etkisiyle uluslararası ilişkiler çok daha geniş bir alanı kapsar hale geldi. Son 30 yılda iki kutupluluktan çok taraflılığa evrilen uluslararası sistemin gelinen noktada çok kutupluluğa dönüşmeye başladığını görüyoruz. Büyük oranda söylem düzeyinde kalsa da insan hakları ve küresel adalet gibi kavramlar çok daha fazla yer alıyor.

Burada şu tespitin de mutlaka yapılması gerekiyor. Tüm bu gelişmeler, insani krizleri, savaşları, çatışmaları çözmek yerine sorunları daha da derinleştirmiştir.

Ruanda'da yaklaşık 100 gün içinde 8700 bin insan soykırıma uğradı, Bosna'da utanç verici katliamlar yaşandı. Irak'ta, Arakan'da, Somali'de ve daha birçok farklı yerde milyonlarca masum insan çatışma ve iç savaş sebebiyle hayatını kaybetti. Haksız de olsa güçlüyü koruyan, haklı da olsa mazlumu ezen bu düzen, adaletsizlik, istikrarsızlık üretti.

"GÜÇLÜ OLMAK DIŞINDA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Türkiye'nin hem kendi hak ve çıkarlarını layıkıyla savunabilmesi hem de dost, soydaş ve kardeşlerine yardım eli uzatabilmesi için ekonomik, askeri ve diplomatik bakımdan güçlü olmak dışında bir seçeneği yoktur. Biz de stratejilerimizi belirliyor, adımlarımızı planlıyor, yere sağlam basıyor, hiçbir işi şansa bırakmıyoruz. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak için incelikle örülmüş çok boyutlu bir politikayı adım adım hayata geçiriyoruz. Bu mücadelede ülkemizin dış ilişkilerinin icrasında merkezi bir konuma sahip olan hariciye teşkilatımıza büyük sorumluluk düşüyor.

Ekonomisiyle, ihracatıyla, savunma sanayisiyle ve uluslararası itibarıyla Türkiye büyüdükçe Türkiye'nin küresel siyasetteki önemli ve ağırlığı arttıkça sizin mesaisiniz de yoğunlaşıyor. Bugün şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırıyoruz.

"ÖNCELİĞİMİZ; ATEŞKESİN KALICI OLMASI"

Ne yapıyorsak bunun için yapıyoruz. Amerikan Başkanı Sayın Trump'la New York'ta yaptığımız toplantı sonrası başlayan süreç, 10 Ekim'de ateşkes mutabakatıyla neticelendi. İsrail'in artan ihlallerine rağmen Hamas'ın serinkanlı tutumu sayesinde ateşkes büyük ölçüde korunuyor. Çeşitli kısıtlamalara karşın, insani yardım sevkiyatı peyderpey ilerliyor. 103 bin tonu aşan insani yardımla burada da farkımızı ortaya koyuyoruz. Bu aşamada önceliğimiz; ateşkesin kalıcı olması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz ulaştırılmasıdır. Gazze'nin yeniden inşasına da bir an önce başlanmalıdır. Bu amaçla temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

" SURİYE'YE DÖNEN MÜLTECİLERİN SAYISI 580 BİNİ BULDU"

Suriye'de de benzer bir çaba içindeyiz. 8 Aralık 2024 tarihinde Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye'nin önünde tarihi bir fırsat kapısı aralandı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın liderliğinde, Suriye'nin uluslararası topluma yeniden entegrasyonu yolunda kısa sürede ciddi mesafe alındı. Sadece ülkemizden Suriye'ye dönen mültecilerin sayısı 580 bini buldu. Suriyeli muhacirlerin gönüllü, güvenli, onurlu geri dönüşleri Suriye'deki huzur ortamı kalıcı hale geldikçe şüphesiz hızlanacaktır. Ancak bunun biraz daha zaman alacağı anlaşılıyor. İsrail'in Suriye'ye yönelik mütecaviz eylemleri, hâlihazırda bu ülkenin kalıcı güvenlik ve istikrarının önündeki en büyük engeldir.

"10 MART MUTABAKATININ UYGULANMASI İÇİN DE GEREKLİ TELKİNLERDE BULUNUYORUZ"

Suriye'de DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin varlığı, bir başka sorun alanıdır. DEAŞ belasıyla göğüs göğüse çarpışmış tek NATO müttefiki olarak, Suriye hükümetine gereken her türlü desteği veriyoruz. Ayak direnmesi halinde krize dönüşme riski barındıran 10 Mart mutabakatının uygulanması için de gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Suriye'nin parçalanmasından, bölünmesinden, millî birlik ve bütünlüğünün zafiyete uğramasından kimin çıkar sağlayacağı açıktır. Suriye'yi oluşturan tüm kesimlerin, yarınlarına güvenle bakabilmesi ancak ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuruyla mümkündür.

Her zaman söylüyorum, biz 1000 yıldır buradayız, beraberiz, komşuyuz. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız, birlikte yaşayacağız.

"HER İKİ TARAFA DA İKAZLARIMIZI İLETTİK"

İstanbul sürecinin yanı sıra Ukrayna savaşı konusunda pek çok inisiyatife öncelik ederek insani sahada somut sonuçlara ulaştık. Son günlerde düzenlenen karşılıklı saldırılar Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir. İkazlarımızı net bir şekilde iletiyoruz. Yıllardır barışa hasret kalan Kafkasya tarihi bir dönemden geçiyor. Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması imzalamaya hiç olmadığı kadar yakınlar. Biz de Ermenistan'la normalleşme sürecindeyiz. Bazı sembolik adımlar atacağız.