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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu kendi ülkesinde lanetli hale geldi

Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze soykırımına yönelik değerlendirmede bulunarak, 'Netanyahu kan kaybediyor. Çok daha kan kaybedecek. Şu anda Netanyahu kendi ülkesinde lanetli hale geldi' açıklamasında bulundu.

30 Ocak 2024 Salı 02:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu kendi ülkesinde lanetli hale geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Eskişehir" programında gençlerle bir araya geldiği konuşmasında Gazze kasabı Netanyahu'ya tepki yağdırdı.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'le ilgili kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda çıkan bu karar, İsrail'in beklemediği bir karar oldu. Biz, beklediğimiz neticeyi aldık." ifadesini kullandı.

"NETANYAHU KENDİ ÜLKESİNDE LANETLİ HALE GELDİ"

Uluslararası Adalet Divanı tarafından alınan kararın yeterli olmadığını ve bunu genişletmenin gayreti içerisinde bulunduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"121 ülke, İsrail'in soykırımını kabul ettiler. Amerika, yanında sadece 9-10 ülkeyle kaldı. 40 ülke çekimser kaldı. Onlar da yavaş yavaş bizim yanımıza gelmeye başladılar. Biz bu süreci devam ettireceğiz. Netanyahu kan kaybediyor. Çok daha kan kaybedecek. Şu anda Netanyahu kendi ülkesinde lanetli hale geldi ve lanetlenecek. İnsanlık lanetleyecek onu. O çocukların ahı, kadınların ahı yerde kalmaz. Biz kovalıyoruz o kaçacak. Sonunda zafer hakka inananların olacak."

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