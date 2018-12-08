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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam iki düğüne katılarak nikah şahitliği yaptı.

  • AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce Haliç Kongre Merkezi'nde, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve eski AK Parti milletvekillerinden Adem Baştürk'ün oğlu Halil Baştürk ile Gizem Bakioğlu'nun düğününe katılarak nikah şahidi oldu.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın kıydığı nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile eski bakanlardan Veysel Eroğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cevahir Otel'de düzenlenen AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin kızı Ayşe Canikli ile Asım Sarı'nın düğününe katıldı. Erdoğan, Uysal'ın kıydığı nikahta da şahitlik yaptı.

Düğüne, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın yanı sıra eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katıldı.

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