Cumhurbaşkanı Erdoğan ODTÜ'lüleri çaya davet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları pankartla kendisine hakaret eden 4 genci çaya davet etti. Gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı aracılığı ile ilettiği davete olumu cevap verdi.