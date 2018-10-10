Cumhurbaşkanı Erdoğan ODTÜ'lüleri çaya davet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları pankartla kendisine hakaret eden 4 genci çaya davet etti. Gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı aracılığı ile ilettiği davete olumu cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018 ODTÜ mezuniyet töreninde “Tayyipler Âlemi” pankartı açtıktan sonra gözaltına alınıp 1 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan 4 öğrenciyi çaya davet etti.
Cumhurbaşkanının avukatı aracılığıyla öğrencilere iletilen mesaja öğrencilerden de olumlu yanıt geldi. Milliyet köşe yazarı Talat Atilla'nın yazdığı gelişme ile ilgili ilerleyen günlerde Fazıl Say'ın da çaya davet edileceği iddia edildi.
ODTÜ mezuniyet töreninde 4 öğrenci, pankartı açtıktan sonra, gözaltına alınıp 1 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bu durum kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.
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