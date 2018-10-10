Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ODTÜ'lüleri çaya davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları pankartla kendisine hakaret eden 4 genci çaya davet etti. Gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı aracılığı ile ilettiği davete olumu cevap verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018 ODTÜ mezuniyet töreninde “Tayyipler Âlemi” pankartı açtıktan sonra gözaltına alınıp 1 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan 4 öğrenciyi çaya davet etti.
 
Cumhurbaşkanının avukatı aracılığıyla öğrencilere iletilen mesaja öğrencilerden de olumlu yanıt geldi. Milliyet köşe yazarı Talat Atilla'nın yazdığı gelişme ile ilgili ilerleyen günlerde Fazıl Say'ın da çaya davet edileceği iddia edildi.
 
ODTÜ mezuniyet töreninde 4 öğrenci, pankartı açtıktan sonra, gözaltına alınıp 1 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bu durum kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Preveze Deniz Zaferi - Tarihte bugün 28 Eylül 1538

Preveze Deniz Zaferi - Tarihte bugün 28 Eylül 1538

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA