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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel felaketini incelemek ve temaslarda bulunmak üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel felaketi bölgesini havadan inceledi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum brifing verdi.

IHA31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:42 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’un Dereli ilçesi ve çevrelerinde 23 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası incelemelerde bulunmak üzere, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı.

Çok sayıda askeri ve emniyet mensubu havalimanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik gemisi denizden, helikopterler ise havadan güvenlik çemberi oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da çeşitli incelemelerde bulunmak ve vatandaşlara hitap etmek üzere helikopter ile havalimanından ayrılarak Giresun’a hareket etti.

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