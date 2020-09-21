Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye eleştiri: Reform gerekli

21 Eylül 2020 Pazartesi 18:28 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 18:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortaya konulan ideallere rağmen BM sistemi ne çatışmaları önlemede ne başlayan çatışmaların bitirilmesinde etkili olabilmekte"



Erdoğan: "Kıtaların kavşak noktası İstanbul'un bir Birleşmiş Milletler merkezine dönüşmesi de küresel barış ve istikrar çabalarına destek verecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyi'ni reforma tabi tutmamız gerekiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceki asrın ihtiyaçlarına göre şekillenen yapılarla bugünkü imtihanların üstesinden gelemeyeceğimizi artık hepimiz görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir Konsey yapısı, adil olmadığı gibi sürdürülebilir de değildir."