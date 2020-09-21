İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2020 Pazartesi / 3 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6318
  • EURO
    8,9612
  • ALTIN
    464.285
  • BIST100
    1087.03
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye eleştiri: Reform gerekli
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye eleştiri: Reform gerekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 'Ortaya konulan ideallere rağmen BM sistemi ne çatışmaları önlemede ne başlayan çatışmaların bitirilmesinde etkili olabilmekte' denildi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 18:28 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 18:32
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortaya konulan ideallere rağmen BM sistemi ne çatışmaları önlemede ne başlayan çatışmaların bitirilmesinde etkili olabilmekte"

Erdoğan: "Kıtaların kavşak noktası İstanbul'un bir Birleşmiş Milletler merkezine dönüşmesi de küresel barış ve istikrar çabalarına destek verecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyi'ni reforma tabi tutmamız gerekiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceki asrın ihtiyaçlarına göre şekillenen yapılarla bugünkü imtihanların üstesinden gelemeyeceğimizi artık hepimiz görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir Konsey yapısı, adil olmadığı gibi sürdürülebilir de değildir."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.