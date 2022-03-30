İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2022 Çarşamba / 27 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6615
  • EURO
    16,3712
  • ALTIN
    912.741
  • BIST100
    2230.15
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlayarak, özel uçak 'TRK' ile TSİ 18.25'te Özbekistan'dan ayrıldı.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 18:58 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 18:58
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Urgenç Uluslararası Havaalanı'ndan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva ile ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Urgenç'ten ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.