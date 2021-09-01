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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA1 Eylül 2021 Çarşamba 22:32 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 22:33
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladı.

Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Taşkent'te ilk büyükelçilik açan ülke olmakla iftihar ettiklerini belirten Erdoğan, bu yıl ayrıca iki ülke arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın da 25. yıl dönümü olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile kurdukları samimi dostluk ve halklar arasındaki kardeşlik bağları temelinde inşa ettikleri stratejik ortaklığın hızla derinleşmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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