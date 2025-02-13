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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'daki temaslarının ardından ülkeden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki temaslarının ardından özel uçak 'TC-TRK' ile Türkiye'ye hareket etti.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 20:12 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'daki temaslarının ardından ülkeden ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nden, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile eşi Emine Neziroğlu, İslamabad Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Berk Ece ve Silahlı Kuvvetler ve Kara Ataşesi Tümgeneral Umut Önol uğurladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Pakistan'dan ayrıldı.

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