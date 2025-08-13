Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanan 5 milyonu aşkın gencin yarısından fazlasının teveccühüne mazhar olduk. 'g

Gençlerin demokrat amcası' diyerek pohpohladıkları rakibimizi milyonlarca gencimizin desteğiyle sandığa gömdük." dedi.

Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'na katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, AK Parti'nin 81 vilayet ve 922 ilçede uç beyleri olarak gördüğü gençlerle beraber olmaktan bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

AK Parti olarak alametifarikaları olan istişare kültürünü her kademede işletmeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, ilk önce Kadın Kolları'nın bir araya geldiğini ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Ardından 11-13 Temmuz'da AK Parti'nin kurmay kadrosuyla 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın icra edildiğini hatırlatan Erdoğan, gençlerin kampının da her açıdan bereketli, faydalı, ufuk ve zihin açıcı geçtiğini öğrenmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Erdoğan, kamp öncesinde 100 bin gencin katıldığı saha araştırmasıyla Türk gençliğinin yüksek çözünürlükte fotoğrafını çektiklerini aktardı.

Gençliğin beklentileri, istekleri, kaygıları, hedeflerine dair çok kapsamlı bu veri setini kamp süresince etraflıca değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getiren Erdoğan, stratejik iletişim, kriz yönetimi, hitabet ve söylem inşası, dijital mecralarda siyasi temsil, teşkilat liderliği gibi çok farklı başlıklarda birikimlerini gençlerle paylaşan bakanlara, akademisyenlere ve parti yöneticilerine teşekkür etti.

"SİZLERE UMUT BAĞLAYAN MİLYONLARA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMAYACAKSINIZ"

Erdoğan, her bakımdan yenilenmiş, tazelenmiş, güç ve motivasyon toplamış bir şekilde kampın tamamlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah her biriniz kampta edindiğiniz bilgiler ışığında heyecanınıza heyecan katarak partimize ve davamıza hizmet etmeyi sürdüreceksiniz. AK Parti'nin AK Gençleri olarak emanete iğne ucu kadar dahi olsa leke bulaştırmayacak, bizi milletimize mahcup etmeyeceksiniz. Sizlere umut bağlayan milyonlara hayal kırıklığı yaşatmayacaksınız. Ülkemizdeki gençlerle birlikte inşallah dünya gençliğine de örnek olmaya devam edeceksiniz. Unutmayın, bölen değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan, kutuplaştıran değil kaynaştıran bir anlayışla çalışacaksınız."

AK Parti Gençlik Kolları'nın Türkiye'nin en büyük, en organize ve en aktif gençlik yapılanması olduğunu vurgulayan Erdoğan, gençlerin siyasi adresinin hiç tartışmasız 24 yıldır olduğu gibi bugün de AK Parti olduğunu söyledi.

Erdoğan, "2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanan 5 milyonu aşkın gencin yarısından fazlasının teveccühüne mazhar olduk. 'Gençlerin demokrat amcası' diyerek pohpohladıkları rakibimizi milyonlarca gencimizin desteğiyle sandığa gömdük." dedi.

"BİZİM GENÇLİĞİMİZ KIZIL ELMA'NIN PEŞİNDEKİ GENÇLİKTİR"

Son üç ayda AK Parti'ye 130 bin yeni genç üyenin katıldığını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlik ailemizin yeni mensuplarına, Türkiye'nin en büyük partisine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Gençlik Kolları olarak 1 milyonu aşkın üye sayımızla ülkemizin yanı sıra dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biriyiz. Tüm yıpratma kampanyalarına, her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Dosta güven, rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin AK Gençleri olarak milletimizin istikbalini omuzlarınızda taşıdığınızı aklınızdan asla çıkarmamanızı sizlerden istirham ediyorum."

Erdoğan, AK Parti'ye yarın da katılımlar olacağını, farklı katılımlarla güçlenerek yola devam edeceklerini söyledi.

Gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizler sıradan bir kadro değilsiniz. Sizler çıkarların bir araya getirdiği bir ekip değilsiniz. Her biriniz aynı davanın etrafında kenetlenmiş, inanmış birer nefersiniz. Unutmayın, bizim gençliğimiz Kızıl Elma'nın peşindeki gençliktir. 'Nizam-ı aleme içten talip ol. Kızıl Elma neredeyse ara bul. Bağlamasın seni şöhret, para, pul. Hesaplar var sorulmayı bekliyor, ölü dünya dirilmeyi bekliyor.' Bizim gençliğimiz merhum Abdurrahim Karakoç'un işte bu mısralarla tarif ettiği nizam-ı aleme talip olan, bu uğurda koşan, koşturan, hesap soran bir gençliktir. Bu salonda bulunan gençlik ufkun ötesini düşünen, Gök Kubbe'yi çadırı gören, semayı ay yıldızlı al bayrağımızla süsleyen bir gençliktir. Türkiye'yi asırlık hedefleriyle sizler buluşturacaksınız. Bölgemizde barış ve huzurun teminatı inşallah yine sizler olacaksınız."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'li kadrolar olarak hem büyük bir milletin mensuplarıyız hem de büyük bir teşkilatın neferleriyiz. Kadını erkeği, genci ak saçlısıyla biz millete sevdalı, ülkeye sevdalı, ümmete ve insanlığa sevdalı bir hareketin müntesipleriyiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'na katıldı.

Bölgedeki barış ve huzurun teminatının gençler olacağını ifade eden Erdoğan, "Çünkü, bu gençlik bundan bir asır önce merhum Mehmet Akif'in 'Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek' diyerek taltif ettiği bir gençliktir. Elbette ki bu gençlik kutlu davasının idrakinde olan, bu şuurla yürüyen ve akranlarını bu kutlu kervana katmak için çalışan dert sahibi bir gençliktir." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERLE AYNI UFKA BİRLİKTE KOŞMAKTAN KIVANÇ DUYUYORUM"

Gençlerin hem ülkenin hem de AK Parti'nin güçlü geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayan Erdoğan, gençlere hitaben şöyle konuştu:

"Siz, bizim aşkla toprağa diktiğimiz fidanlarımızsınız. Siz sadece bizim değil, aynı zamanda dualarında Türkiye'yi unutmayan milyonlarca mazlumun da güven kaynağısınız. Ben bu gençliği karşımda görüyorum. Sizin ışık saçan gözlerinizde Hoca Ahmet Yesevi'nin ilmini, Yunus Emre'nin muhabbet dilini, Ahi Evran'ın mücadeleci ruhunu, Hazreti Mevlana'nın derinliğini, Hacı Bayram-ı Veli'nin irfanını, Hacı Bektaş-ı Veli'nin hoşgörüsünü, İdris-i Bitlisi'nin kardeşlik şuurunu, Faki Teyran'ın halen gönülleri mamur eden engin hikmetini görüyorum. Şunun da idrakinde olmanızı çok ama çok önemsiyorum. Sizin heyecanınızı paylaşmak, sizinle yol yürümek, bu kutlu davada size yoldaşlık etmek şahsım için büyük bir iftihar vesilesidir. Siz genç arkadaşlarımla aynı ufka birlikte koşmaktan kıvanç duyuyorum. AK Gençlik'in yüzümüzü kara çıkarmayacağına tüm kalbimle inanıyorum. Ben sizlere güveniyorum."

"FATİH SULTAN MEHMET, İSTANBUL'U 21 YAŞINDAYKEN FETHETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin milletin emanetine sahip çıkacağına, kendilerinden teslim alacakları sancağı daha da yücelteceğine yürekten inandığını dile getirdi.

Tarihe bakıldığında en büyük devrimleri gençlerin yaptığını ya da bu devrimlerin gençlerle yapıldığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz, Allah'ın emriyle 23 yıllık tebliğ mücadelesine başladığında etrafında ihtiyarlar yoktu, gençler vardı. Endülüs'ü fetheden Tarık bin Ziyad daha 30'larına varmadan Avrupa'nın kapılarını araladı. Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti'ni henüz 21 yaşındayken kurdu. Kutalmışoğlu Süleyman Şah, İznik'i Bizans'ın elinden kurtardığında henüz 30 yaşındaydı. İbn-i Sina daha 19 yaşında kendi döneminin en büyük tıp ve felsefe alimlerinden biri sayılıyordu. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u 21 yaşındayken fethetti."

"BU SALONDAKİ GENÇLİK, ECDADIN İZİNDEN GİDEN BİR KADRODUR"

Arif Nihat Asya'nın "Fetih Marşı" şiirinden, "Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini. Göster, kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini. Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın; Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın." dizelerini okuyan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her biriniz Sultan Fatih'in, Peygamber Efendimiz'in müjdesine mazhar olduğu yaştasınız. Bu salondaki gençlik inşallah Mekke'ye doğru emin adımlarla ilerleyen o mübarek orduyla aynı hedefe yürüyen bir kadrodur. Bu salondaki gençlik, Avrupa'da Afrika'ya cenk meydanlarını asırlarca 'Allah Allah' nidalarıyla inleten ecdadın izinden giden bir kadrodur. Bu salondaki gençlik, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin karşısına cesaretle dikilen yiğitleri kendine örnek alan bir kadrodur. Gençler, biz size böyle bakıyoruz. Milletimiz size işte böyle bakıyor. AK Parti'li kadrolar olarak hem büyük bir milletin mensuplarıyız hem de büyük bir teşkilatın neferleriyiz. Kadını erkeği, genci ak saçlısıyla biz millete sevdalı, ülkeye sevdalı, ümmete ve insanlığa sevdalı bir hareketin müntesipleriyiz."

Salonda bir grup gencin, "Aydın, seninle gurur duyuyor" tezahüratı üzerine Erdoğan, "Ne kadar Aydın var bir göreyim?" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim hangi dolabı çevirirse çevirsin, kim hangi engeli çıkartırsa çıkartsın, sizlere terörün olmadığı bir Türkiye'yi inşallah biz teslim edeceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'na katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, Siirt'te okuduğu bir şiir nedeniyle Pınarhisar Cezaevi'ne girerken gençlere, "2000'li yılların Türkiye'si sizin aydınlık ve güzel Türkiye'niz olacak ama bunun için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ben kendi adıma içeride çok çalışacağıma söz veriyorum. Siz de okullarınızda sıkı çalışın. İyi mühendisler, iyi öğretmenler, iyi doktorlar, iyi yöneticiler, bilhassa iyi hukukçular olmak için çok iyi çalışın. Ben şimdi ödevimi yapmaya gidiyorum. Sizler de ödevlerinizi iyi yapın." şeklinde seslendiğini hatırlattı.

Gençlerin verdikleri söze sadık kaldığını ve ödevlerini iyi yaptıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rabb'ime hamdolsun ki şahsıma sizin gibi mücadele arkadaşları verdi. Siyasi hayatım boyunca gençlerle yol yürümeyi şeref saydım. Sizin varlığınızda daima huzur buldum. Size baktıkça güven duydum. Sizi yanımda gördükçe millete hizmet davamıza daha bir sıkı sarıldım. Bakın yaklaşık yarım asırdır siyaset sahnesindeyiz. 23 yıldır Türkiye'yi yönetiyoruz. İnşallah yarın 24'üncü yaşımızı gururla kutlayacağız. Gençler, bu zorlu yolculukta engelleri birlikte aştık. Saldırıları birlikte göğüsledik. İhanetleri birlikte püskürttük. Badireleri birlikte atlattık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Üstat Necip Fazıl, 'Gençlik yaş işi değil, ruh işidir' derken mukaddes emanetin bilincinde olan, değerlerini koruyan ve kollayan bir iradeyi işaret etmişti. Allah'a hamdolsun, yola çıkarken nasıl bir heyecan içindeysek, bugün de aynı heyecanla gece gündüz çalışıyoruz. Gözlerimizi ufuktan bir an olsun ayırmıyoruz."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ SABIRLA, CESARETLE, SAMİMİYETLE İNŞA EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ürettikleri eserlerle, yatırımlarla, projelerle, hizmetlerle ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıdıklarını vurgulayarak, "Sizlere bırakacağımız en büyük miras olarak, Terörsüz Türkiye'yi sabırla, cesaretle, samimiyetle inşa ediyoruz. Lafa her başladıklarında karamsarlık zerk edenlere aldırmayacağız. 'Yapamazsınız, başaramazsınız' diyenlere kulak asmayacağız. Kim hangi dolabı çevirirse çevirsin, kim hangi engeli çıkartırsa çıkartsın, sizlere terörün olmadığı bir Türkiye'yi inşallah biz teslim edeceğiz." diye konuştu.

AK Gençlik'in 81 vilayetin her metrekaresinde kurduğu hakimiyetin, muhalefeti özellikle ana muhalefet partisini endişelendirdiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı partisini saran yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet düzeniyle uğraşmayı bıraktı, AK Parti Gençlik Kollarını hedef almaya başladı. Yatıyor, kalkıyor, sürekli AK Gençlik'e laf atıyor, sizlere sataşıyor. Kendince polemik üretmeye çalışıyor. Bunu da her işi gibi son derece iptidai bir şekilde yapıyor. Söylemlerine bakıyoruz, hiçbir derinlik yok. Argümanlarına bakıyoruz, hiçbir tutarlılık yok. Kurduğu cümlelere bakıyoruz, hiçbir mantık örgüsü yok. Siyasetin kalitesini artıracak, gençlere ufuk çizecek, millete umut verecek hiçbir beyanını maalesef bulamıyoruz. Beyefendi çok konuşuyor ama genellikle boş konuşuyor. Hakareti, tehdidi, sağa sola çamur atmayı siyaset yapmak zannediyor. Aslında ortada bir siyasi söylem değil, üçüncü sınıf bir laf salatası var. Gaflarıyla, kırdığı potlarla, kaş yapayım derken göz çıkardığı sakarlıklarıyla, kimsenin ciddiye almadığı, hatta kendi partisinde bile itibarı, saygınlığı kalmamış bir siyaset acemisiyle karşı karşıyayız."

CHP Genel Başkanı Özel'in bir ara elinde sürekli kırmızı kartla dolaştığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Grup kürsüsünden önüne gelene kırmızı kart gösteriyordu. Sonra ne olduysa bu dahiyane fikrini, bu çığır açan eylemini aniden terk etti. Ardından banka soyguncularının sloganlarıyla devrimcilik oynadı. Bunda da istikrar sağlayamadı. Burada şunu da tüm samimiyetimle söylemek isterim. Biz CHP Genel Başkanı'nın yaşadığı bu ikilemin, bu istikrarsızlığın, bu savrukluğun sebeplerini çok iyi biliyoruz. Bir tarafta itiraflarla gün yüzüne çıkan soygunun büyüklüğü, diğer tarafta diyet borcundan dolayı bu soygunu savunmak zorunda kalmanın utancı, görüyoruz ki Sayın Özel'in dengesini fena halde bozuyor. 100 yıllık partinin düşürüldüğü işler acısı durumdan, pek çok CHP'li gibi Sayın Özel'in de memnun olmadığı anlaşılıyor. Yatırıma, hizmete, esere, icraata gitmesi gereken halkın parasının bir avuç açgözlü tarafından yağmalanması, inanıyorum ki onu da huzursuz ediyor, tedirgin ediyor, iç dünyasında sorgulamalara neden oluyor. Bantla kapatılmayan yolsuzlukları, her gün lafla kapatmaya çabalamak elbette kolay bir iş olmasa gerek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in ahvalinin, "Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık" şeklinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Baklava kutularından, çantalarından, poşetlerinden, valizlerden, balya balya rüşvet paraları fışkırıyorken halen turpların büyüğünü sorması pişkinlik değilse utanma duygusunun ciddi erozyona uğradığının bir işaretidir. Mevla kimseyi böyle bir cenderede bırakmasın diyorum. Aslında biraz cesareti olsa, biraz kendine güvense, biraz vicdanına kulak verse, zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmadığını kendisi de görecek ama yapamıyor, o iradeyi gösteremiyor. Belli ki kendisini uyaran, kulağına gerçekleri fısıldayan bir dostu da yok. Sayın Özel hiç merak etmesin. Yolsuzluk operasyonları neticesinde belediyeler rüşvetçi çetelerden, CHP ahtapotun kollarından, Türkiye safralarından, kendisi de prangalarından kurtulacak. Adalet tecelli ettiğinde sadece kendisi değil, bir avuç muhterisi savunmak için oradan oraya sürüklediği CHP'li vatandaşlarımız da rahat edecek. CHP Genel Başkanı şunu da unutmasın. Sataştığı AK Gençlik hem siyasi kalibre hem de çalışkanlık itibarıyla Sayın Özel'i çırak çıkartır."

"SAYIN GENEL BAŞKAN, AK GENÇLİK'LE UĞRAŞMAKTAN ARTIK VAZGEÇSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan , AK Gençlik'in ufkunun, siyasi becerisinin, bilgisinin ve vatan sevdasının, "CHP'li kodamanlardan fersah fersah ileride" olduğunu vurgulayarak, "Batılı televizyon kanallarına ülkesini şikayet edenler, kusura bakmasınlar ama AK Gençlik'e ne ahlak dersi ne de vatan dersi verebilir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sayın Genel Başkan, AK Gençlik'le uğraşmaktan artık vazgeçsin. En iyi bildiği iş olan suç örgütlerinin getir götürünü yapmaya devam etsin. Tabii bir de şayet patronlarından müsaade alabilirse gitsin, ellerinde su bidonlarıyla saatlerce güneşin altında beklettikleri İzmirli seçmenlerinin derdiyle dertlensin. 2025 Türkiye'sinde iş bilmezliklerinden dolayı Kerbela susuzluğuna mahkum ettikleri kardeşlerimizin sorunlarıyla ilgilensin." dedi.

"24 YILIN BİRİKİMLERİYLE ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, yarın AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağına değinerek, bu kapsamda partinin emektarlarıyla bir araya geleceklerini ve dayanışmayı daha da güçlendireceklerini söyledi.

"AK kadrolar olarak 24 yılın birikimleriyle, tecrübesiyle çok daha güçlü bir şekilde yola devam edeceğiz." diyen Erdoğan, "Rabb'im bizi millete, memlekete ve ümmete hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Her birinize aşkınız ve ahde vefanız için tekrar teşekkür ediyorum. Sizlerle her zaman gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

NOTLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şarkıcı Kıraç'ın "Endamın Yeter" şarkısı eşliğinde kürsüye çıktı.

Yurdun dört bir yanından kampa katılmak üzere Ankara'ya gelen AK Parti'li gençler, Erdoğan'ı sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşıladı.

Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Yardımcısı Kübra Ezgi Güler'i bebeği Ömer Asaf Güler ile beraber sahneye çağıran Erdoğan, bebeği kucağına alarak bir süre sevdi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş programın sonunda sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve gençlerle özçekim yaptı.