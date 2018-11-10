Cumhurbaşkanı Erdoğan, Picasso Bleu et Rose Müzesi’ndeki yemeğe katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 100. yıl dönümü programı için geldiği Fransa’da Picasso Bleu et Rose Müzesi’nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 100. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen anma programına katılmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e geldi. Erdoğan, programının ilk gününde Paris’teki Picasso Bleu et Rose Müzesi’nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.
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