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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek

Pirinkayalar Tüneli'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır' dedi.

29 Aralık 2021 Çarşamba 14:18 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 14:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli'nin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Erzurum-Artvin şehirleri arasında seyahat edecek vatandaşlarımız buzlanma, taş düşmesi gibi tehlikelerden uzak bir şekilde gidecekleri yere hızla ulaşacaklardır"

"Ülkemize yılda sağlayacağı 18 milyona yakın tasarrufla karbon salınımını 230 ton azaltacak bu tünel, çevrenin korunmasına da katkı yapacaktır"

"Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı hem en yeni hem en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır."

"Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Pirinkayalar Tüneli
  • açılış töreni

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