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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

18 Ağustos 2022 Perşembe 20:52 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bir bölümü Polonya üzerinden gerçekleşen Ukrayna seyahatine verdiği destekten dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da barış sürecine katkı yapmasını umdukları görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ve tebriklerini iletti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Polonya'ya davet etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Erdoğan
  • Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda

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