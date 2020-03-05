05 Mart 2020 Perşembe 11:53 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 11:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Rus uzmanlar İdlib meselesinde anlaşma sağlanacağını düşünüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Moskova'da bir araya gelecek. Liderler İdlib'de yaşanan gelişmeleri ve yol haritasını tartışacak, düğümü çözmeye çalışacak. Başkan Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 10.35'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinin son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 10.35'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Moskova'ya gitti.

Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

MOSKOVA ÖNCESİ YOĞUN DİPLOMASİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi öncesi Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yaşandı.

Ankara'da Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarci, göç krizi ve İdlib'deki gelişmeler üzerine bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin adresi, Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ydı.

Dün ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Borrell ve Lenarcic ile beraberlerindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla Avrupa'ya yönelik oluşan mülteci akınına ilişkin süreç, Türkiye ile Yunanistan sınırında yaşanan göçmen krizi ve insani yardımlar masaya yatırıldı. Borrell ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e AB'nin sorumluluk alma vaktinin çoktan geldiğini belirttim" dedi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Moskova'da bugün yapılacak Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Kremlin'den görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın İdlib konusunda bir uzlaşı sağlamasının ve ortak tedbirler alınmasının umulduğu belirtildi.

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da bir araya gelerek Suriye'nin İdlib kentinde tırmanan gerilimi görüşmesi bekleniyor.

Zirve öncesinde Başkan Erdoğan da sorulması üzerine, beklentisinin bölgede süratle ateşkesi sağlayabilmek olduğunu söylemişti.