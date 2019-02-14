Soçi'deki 3'lü Suriye zirvesinde Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi.

Üçlü görüşmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin işle hem de Ruhani ile baş başa görüşmeler yapmıştı

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, İran'da dün gerçekleşen ve 27 Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun hayatını kaybettiği saldırıya dair İran halkına taziyede bulunarak başladı.

Sekiz yıldır bombaların gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Suriye halkının kalıcı siyasi çözüm yolunda sevindirici haberler beklediğini söyleyen Erdoğan, "Bugüne kadar yapılan 3 toplantıda da beklentileri boşa çıkarmadık. Ateşkesin sağlanması ve terörle mücadele konusunda önemli mesafeler aldık.

Tüm sıkıntılara görüş ayrılıklarına ve aramızı açmaya yönelik kimi provokasyonlara rağmen Astana ruhunu muhafaza ettik. Astana platformu Suriye´deki kanın durması için somut çözümler üreten en başarılı girişimdir. Biz nasıl Suriye'de akan kanı durdurmak için mücadele veriyorsak, başkaları da çatışmaların sürmesi için gizli açık çalışıyor. Basiret, feraset ve uzlaşıyla hareket ederek şimdiye kadar bu çevrelere bekledikleri fırsatı vermedik. Süreç içinde önümüze çıkan engelleri diyalogla aşmayı başardık.

MÜJDELER VERECEĞİMİZE İNANIYORUM

Sadi Şirazi "Hakiki dost saadet zamanında değil, sıkıntılı zamanında el tutan kimsedir" buyuruyor. Türkiye olarak biz Suriye halkının en zor zamanlarında yanında olduk. Şimdiye kadar 35 milyar dolar kadar yardımı yapmış durumdayız. Komşumuz Suriye´nin bir an önce barışa kavuşması için elimizden geleni yaptık yapmaya devam ediyoruz. Umutlarını bu toplantıya bağlamış kardeşlerimize müjdeler vereceğimize inanıyorum" dedi

Putin'in konuşmasından satırbaşları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ve Türkiye ilebirlikte Suriye’de kalıcı bir siyasi çözüm sürecinin başlatıldığını belirterek, “Şimdi Suriye’nin topraklarının hemen hemen tamamında çatışmasızlık rejimimuhafaza ediliyor. Bu bizim somut ve pozitif ortak neticemizdir.” dedi.

Putin, Soçi’de düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranCumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı, Suriye konulu Üçlü Zirve Toplantısı’nınaçılışında konuştu.

Rusya, Türkiye ve İran arasında son derece verimli bir mekanizma oluşturulduğunu vurgulayan Putin, “Şimdi Suriye’nin topraklarının hemen hementamamında çatışmasızlık rejimi muhafaza ediliyor. Bu bizim somut ve pozitif ortak neticemizdir. Rusya, Türkiye ve İran ortak çabalarla Suriye’deki hayatın normale dönmesi için çalışıyor” diye konuştu.

"ASTANA SURİYE İÇİN KALICI BİR SİYASİ ÇÖZÜM SÜRECİNE VESİLE OLDU"

Üç ülkenin oluşturduğu Astana formatı ile Birleşmiş Milletler’in (BM)Suriye’de anayasa komitesinin kurulması için yoğun bir çaba yürüttüğüne dikkatiçeken Putin, “Astana, Suriye için kalıcı bir siyasi çözüm sürecine vesile oldu.

Suriye anayasa komitesinin de kısa bir süre içerisinde çalışmalarına başlamasıbüyük önem arz ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Putin, uluslararası toplumdan ve BM’den, Suriye halkına daha fazlainsani yardım yapması çağrısında bulunarak, “Rusya, Türkiye ve İran ortakçabalarla Suriye’deki hayatın normale dönmesi için çalışıyor.” ifadesini kullandı.

Suriye’nin kuzeydoğusuna ve İdlib’teki son gelişmelere de değinen Putin, şunları kaydetti:“Suriye’nin kuzeydoğusundaki güvenlik problemleri, Suriye’nin toprakbütünlüğüne saygı içerisinde çözülmeli. İdlib’te gerginliğin azaltılmasıkonusunda anlaşmamız gerekiyor. Bu da teröristlerin varlığına katlanmamızgerektiği anlamına gelmiyor. Bugün yapacağımız görüşmelerin hem ülkelerimiz hemde Suriye için olumlu sonuçlar doğuracağına eminim.”

Ruhani'nin konuşmasından satırbaşları

Suriye'de çatışmalarda hayatlarını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Alacağımız önemli kararlar için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

SİYASİ DİYALOĞU GENİŞLETMELİYİZ

Bu karar Suriye halkına katkı yapsın istiyoruz. Terörle mücadele en önemli unsurlardan bir tanesi. Siyasi diyaloğu genişletmeliyiz. Özgür bir Suriye'nin yeniden inşa edilmesini hep birlikte sağlamak durumundayız. Suriye'nin de içeriden her hangi bir terör tehdidine maruz kalmamasına çalışmalıyız.

Bir yandan da Suriye'nin ulusal sınırlarını ve toprak bütünlüğünün sağlaması için çabalıyoruz. Ne bu ülkedeki, ne de başka ülkelerdeki teröristleri koruyanlar bilsin ki, hiçbir şekilde teröristleri kullanarak müdahale edemeyeceklerini bilsinler. ABD maalesef Suriye'de ve Irak'ta terör gruplarını koruyor. Terör yapılarını kullanarak amacına ulaşmaya çalışıyor.