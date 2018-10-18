Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temasların ardından Moldova'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kişinev Uluslararası Havalimanı'ndan Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile eşi Galina Dodon tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Moldova'dan ayrıldı.