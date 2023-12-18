İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2023 Pazartesi / 6 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0661
  • EURO
    31,7821
  • ALTIN
    1891.99
  • BIST100
    7916.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitti.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 12:12 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitti
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'ndan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket etti.

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bazı yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban başkanlıklarında Budapeşte'de düzenlenecek Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'yla, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Macaristan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülürken Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın açılış töreninin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.