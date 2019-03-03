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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de hemşehrileri tarafından uğurlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu'dan hemşehrileri tarafından uğurlandı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu'dan ayrılışında vatandaşlar tarafından uğurlandı.
 
Rize programının ardından memleketi Güneysu'dan ayrılan Erdoğan'ı, Güneysu Merkez Camisi önünde hemşehrileri uğurladı. Erdoğan, aracından inerek kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
 
Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İlçe Stadına geçerek helikopterle Rize'den ayrıldı.
 
Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

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