İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2024 Salı / 14 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2004
  • EURO
    34,9892
  • ALTIN
    2512.24
  • BIST100
    10915.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu'yu resmi törenle karşıladı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Romanya Başbakanı Ciolacu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

AA21 Mayıs 2024 Salı 16:23 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu'yu resmi törenle karşıladı
ABONE OL

Ciolacu'nun makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ciolacu'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Ciolacu'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.

Ciolacu, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Ciolacu, merdivenlerde Türkiye ve Romanya bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için bir günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle bayrakların yarıya indirildiği görüldü.

Erdoğan ve Ciolacu, ikili görüşmenin ardından Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na katılacak. İki lider, anlaşmaların imza töreni sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ROMANYA BAŞBAKANI CİOLACU İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.