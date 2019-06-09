28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani’yle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımları eleştirerek, bunu tasvip etmediklerini ve Türkiye’nin İran’la işbirliğine devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede, İran halkı ve devletinin Ramazan bayramını kutlayan Erdoğan, İran ve Türkiye’nin bölgede iki kardeş ülke olduğunu söyleyerek, ikili ilişkilerin arttırılmasının iki ülke halkı ve bölgenin yararına olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin ve İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı sorunlara değinerek, İran ve Türkiye’nin ikili işbirliğini genişleterek, bölgenin istikrarı ve güvenliği konusunda büyük rol üstlenebileceğini kaydetti.

Başta ekonomi olmak üzere çeşitli sektörlerde işbirliğinin genişletilmesi için çabaların arttırılmasının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticarette ulusal para biriminin kullanılmasının önemine değindi.

RUHANİ: ORTAK SINIRLARDA GÜVENLİĞİN ARTTIRILMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ ARTTIRILMALI

Görüşmede, Türk halkı ve devletinin bayramını tebrik eden Cumhurbaşkanı Ruhani ise İslam dünyasının iki güçlü ve etkili ülkesi olan Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesinin bölge istikrarı ve güvenliği için önemli olduğunu söyledi.

Ruhani, bölgedeki terörizmle mücadele ve ortak sınırlarda güvenliğin arttırılması konusunda işbirliğinin arttırılmasının gerekliliğinin altını çizdi.

Sudan, Libya, Yemen ve Afganistan’da insanların öldürülmesinden üzüntü duyduğunu ifade eden İran Cumhurbaşkanı, İran ve Türkiye’nin diğer dost ülkelerle birlikte İslam dünyası ve bölge ülkelerinin sorunlarını çözebileceğini kaydetti.

Yıldırım-İmamoğlu´nun canlı yayına çıkacağı kanal belli oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu havadan trafik denetimi yaptı

Bakan Soylu havadan trafik denetimi yaptı

Kastamonu'da silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Dokuzuncu kattaki evinden otomobilin üzerine düştü

Dokuzuncu kattaki evinden otomobilin üzerine düştü

Türkiye'nin adı verilecek, Ankara'dan rahatlıkla görülebilecek

Türkiye'nin adı verilecek, Ankara'dan rahatlıkla görülebilecek

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yanlışlıkla arkadaşını hastanelik etti

Yanlışlıkla arkadaşını hastanelik etti

Sıcak bölgede kritik gelişme

Sıcak bölgede kritik gelişme
 

POPÜLER HABERLER

Cadde ortasında tekme tokat darp ettiler

Cadde ortasında tekme tokat darp ettiler

Kraliçe 93 yaşında

Kraliçe 93 yaşında

2 bin 600 yıllık köye akın ettiler!

2 bin 600 yıllık köye akın ettiler!

Amine Gülşe ve Mesut Özil evlendi! Düğüne ünlü akını oldu

Amine Gülşe ve Mesut Özil evlendi! Düğüne ünlü akını oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA