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Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.  
 

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