Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
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