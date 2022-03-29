Rusya-Ukrayna heyetleri buluştu... Başkan Erdoğan: Bir an önce barış ve ateşkes sağlanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının açılışında konuştu.
Kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten, barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz
Beşinci haftasına giren çatışmalar, dostunuz ve komşunuz olarak bizleri derinden üzüyor
Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değil
Bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz
İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız
Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık
Tüm uluslararası platformlarda iki tarafın (Ruysa-Ukrayna) da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan kollayan gözeten, adilane bir yaklaşım sergiledik
Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir
Liderlerinizin talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır