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Rusya-Ukrayna heyetleri buluştu... Başkan Erdoğan: Bir an önce barış ve ateşkes sağlanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının açılışında konuştu. Erdoğan, 'Bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz.' ifadelerini kullandı.

29 Mart 2022 Salı 09:39 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 09:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının açılışında konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten, barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz

Beşinci haftasına giren çatışmalar, dostunuz ve komşunuz olarak bizleri derinden üzüyor

Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değil

Bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz

İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız

Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık

Tüm uluslararası platformlarda iki tarafın (Ruysa-Ukrayna) da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan kollayan gözeten, adilane bir yaklaşım sergiledik

Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir

Liderlerinizin talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Dolmabahçe
  • barış

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