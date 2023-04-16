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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahaya iniyor... 14 Mayıs'a kadar 40 miting

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kalırken AK Parti'de çalışmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'a kadar 40 ilde miting gerçekleştireceği bildirildi.

Sabah16 Nisan 2023 Pazar 07:42 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahaya iniyor... 14 Mayıs'a kadar 40 miting
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AK Parti, her bölgeye ve 81 ile göre seçim stratejilerini hazırladı. Her ilin öncelikleri, ihtiyaçları, neler yapılacağı, illere özel projeler seçmene anlatılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'a kadar 40 ilde miting gerçekleştirecek.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle mitingler sade olacak.

Sabah'ın haberine göre; Zaman darlığı nedeniyle bazı günler 2 şehre gidilmesi bekleniyor. Bayrama kadar açılış ve toplu temel atma törenlerinin ardından gerçekleştirilecek mitinglerde depremzedeler asla unutulmayacak.

AK Parti'nin önceliğini depremzedeler ve onların ihtiyaçları oluşturacak. Çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakılmayacak. 'Türkiye Yüzyılı kapsamında birlikte yaptık, birlikte yapacağız' vurgusu işlenecek. 'Türkiye Yüzyılı'nda yaparsa AK Parti yapar' denilecek.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • miting
  • deprem

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