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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Scholz'a 'İsveç' tepkisi: Kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü. Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'la görüşmesinde İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının terör örgütlerine insan devşirme ve finans teminine devam etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

IHA28 Haziran 2023 Çarşamba 15:08 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Scholz'a 'İsveç' tepkisi: Kabul edilemez
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı. Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

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