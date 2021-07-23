Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde: Yaraları en kısa sürede saracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Güneysu'da halka hitap etti.
Afetler nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. Rize'deki sel ciddi bir tahribata neden oldu
Kayıp vatandaşlarımızı arama çalışmaları sürüyor. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi
Şu ana kadar 328'i arama kurtarma olmak üzere 2860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır
Selden zarar gören kardeşlerimize gereken yardımlar yapılmaya başlandı
Selden en çok etkilenen 4 ilçede TOKİ projelerinin çalışmaları başlatıldı
Bir sene içinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız
Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup, içme suyunda, enerjide, haberleşmede, iletişimde herhangi bir sıkıntı yoktur
Selden etkilenen Rizeli, Artvinli kardeşlerimiz müsterih olsunlar yaralarını en kısa sürede saracağız
20-25 yıl öncesinin mevsimleri ile günümüzün mevsimleri arasında dağlar kadar fark var
Çevre ile münasebetimizi tahakküm yerine uyum olarak inşa etmeliyiz
Rize'de taşkın riski altında 665 yapı tespit edildi. Bu bölgenin boşaltılması sağlanırken, yaraların sarılması için projelerimizi devreye alıyoruz
İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz
Ülkemizin çarpık yapılaşmasından kaynaklı sorunlarını en aza indirmeye çalıştık
(Rize ve Artvin'deki sel) Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum
(Rize ve Artvin'deki sel) Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık, ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın