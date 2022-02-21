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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de... 5 anlaşma imzalandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de... 5 anlaşma imzalandı

Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İkili ticaret hacmimiz 540 milyon doları aştı. Hedefimiz bu rakamı 1 milyar dolara ulaştırmak. İlişkilerimizi geliştirirken Senegal'in beşeri kaynaklarını öne çıkarmayı özellikle planlıyoruz.' dedi. Senegal Cumhurbaşkanı Sall de 'Türkiye ile 5 anlaşmaya imza attık. Savunma, eğitim, ticaret ve birçok alanda Türkiye ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz' açıklamasında bulundu.

21 Şubat 2022 Pazartesi 22:39 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 00:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İş birliğimizi derinleştirmek adına aynı kararlılığı paylaştığımızı ifade ettik. Senegal'in sportif başarılarına başarı katacak yeni stadyumun bir Türk firması tarafından inşa edilmesinden iftihar duyuyoruz. Senegal Milli Takımı'nı başarılarından dolayı tebrik ediyorum.

İkili görüşmelerimizde ekonomi, yatırımlar, savunma sanayii ve terörle mücadele konusundaki iş birliğimizi nasıl daha ileriye taşıyacağımızı görüşme fırsatı bulduk.

Aramızdaki yakın dostluğun en güzel tezahürünü ekonomik alanlarda görüyoruz. Ticaret hacmimiz her geçen yıl artıyor. Salgına rağmen ticaret hacmimiz 540 milyon doları aşmış durumda.

Senegalli makamların FETÖ ile mücadelemizde sağladıkları destek için teşekkür ediyorum. Bu desteğin devam edeceğine inanıyorum.

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