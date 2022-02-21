Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de... 5 anlaşma imzalandı

21 Şubat 2022 Pazartesi 22:39 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 00:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İş birliğimizi derinleştirmek adına aynı kararlılığı paylaştığımızı ifade ettik. Senegal'in sportif başarılarına başarı katacak yeni stadyumun bir Türk firması tarafından inşa edilmesinden iftihar duyuyoruz. Senegal Milli Takımı'nı başarılarından dolayı tebrik ediyorum.



İkili görüşmelerimizde ekonomi, yatırımlar, savunma sanayii ve terörle mücadele konusundaki iş birliğimizi nasıl daha ileriye taşıyacağımızı görüşme fırsatı bulduk.

Aramızdaki yakın dostluğun en güzel tezahürünü ekonomik alanlarda görüyoruz. Ticaret hacmimiz her geçen yıl artıyor. Salgına rağmen ticaret hacmimiz 540 milyon doları aşmış durumda.

Senegalli makamların FETÖ ile mücadelemizde sağladıkları destek için teşekkür ediyorum. Bu desteğin devam edeceğine inanıyorum.