Cumhurbaşkanı Erdoğan sert çıkmıştı! ABD, o teröristin görüntüsünü paylaştı

Görüntülerde, elinde demir çubuk olan bir kişinin metro istasyonundan çıkışı kameralara yansıyor. NYPD paylaşımında, kişiyi görenlerin ihbar hattını araması isteniyor.

New York'taki Türk Evi'ne düzenlenen saldırıya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye saldırganın bulunması çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'da BM'nin karşısındaki Türk Evi'ne saldırdılar. Türk Evi'nin camlarını kırdılar. Hani siz demokrattınız?. Şimi biz de buradan Amerika'nın yetkilerine şunu demeyecek miyiz; hadi bakalım hemen süratle bu teröristi bulmanız lazım, gereğini de yapmanız lazım. Acaba benzer durum Türkiye'de olsa buna nasıl bakacaksınız? Türk Evi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Gereği neyse yapmaya hazırız." dedi.