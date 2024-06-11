Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul ettiğini bildirdi.

Ayşe Ateş daha önce Sinan Ateş'in iddianamesiyle ilgili olarak, "İddianame adı verilen içi boş kağıt parçasının kabul edildiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım." diyerek tepki göstermişti.

YARGILAMA 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK



Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava 1 Temmuz'da başlayacak. Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada 22 tutuklu hakkında tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak.