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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateşi Külli'ye kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i Külliye'de kabul etti. Görüşmenin gerçekleştiğini AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında açıkladı.

11 Haziran 2024 Salı 18:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateşi Külli'ye kabul etti
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Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul ettiğini bildirdi.

Ayşe Ateş daha önce Sinan Ateş'in iddianamesiyle ilgili olarak, "İddianame adı verilen içi boş kağıt parçasının kabul edildiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım." diyerek tepki göstermişti.

YARGILAMA 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava 1 Temmuz'da başlayacak. Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada 22 tutuklu hakkında tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Sinan Ateş
  • görüşme

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