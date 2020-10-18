Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak’ta Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
*Baskılara rağmen Şırnaklılar olarak terör örgütünün siyasi uzantısına iradenizi çiğnetmediniz
*Kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden Şırnak’ı büyütmeyi ve güzelleştirmeyi sürdüreceğiz
*Eğitimde 568 derslik, 2 öğretmen konutu başta olmak üzere 578 projeyi şehrimize kazandırıyoruz
*Toplam yatırım tutarı 3.5 milyar lirayı aşan yüzlerce projeyi siz Şırnaklı kardeşlerimize sunuyoruz
*Biz milletimize efendi olmak için değil hizmetkar olmaya geldik, bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur
*Biz hizmet götürürken aldığımız oy oranına değil, ihtiyaca bakarız
*Ülkemiz 18 yıllık yaptığı sağlık yatırımlarının meyvesini son 8 yılda toplamıştır
*Dünyanın gelişmiş ülkelerinin dahi hazırlıksız yakalandığı bu salgın dönemini biz başarıyla yürüttük
*Şırnaklı çiftçilerimize toplam 770 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik
*Türkiye’de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur
*Türkiye’nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığı gibi darbe heveslilerine de yer yoktur
*Sırtını millet iradesi dışında güç odaklarına yaslayanlar, silahı hak arama aracı görenler, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur