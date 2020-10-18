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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta Toplu Açılış Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

18 Ekim 2020 Pazar 16:21 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 16:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak’ta Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

*Baskılara rağmen Şırnaklılar olarak terör örgütünün siyasi uzantısına iradenizi çiğnetmediniz 

*Kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden Şırnak’ı büyütmeyi ve güzelleştirmeyi sürdüreceğiz

*Eğitimde 568 derslik, 2 öğretmen konutu başta olmak üzere 578 projeyi şehrimize kazandırıyoruz 

*Toplam yatırım tutarı 3.5 milyar lirayı aşan yüzlerce projeyi siz Şırnaklı kardeşlerimize sunuyoruz

*Biz milletimize efendi olmak için değil hizmetkar olmaya geldik, bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur

*Biz hizmet götürürken aldığımız oy oranına değil, ihtiyaca bakarız 

*Ülkemiz 18 yıllık yaptığı sağlık yatırımlarının meyvesini son 8 yılda toplamıştır 

*Dünyanın gelişmiş ülkelerinin dahi hazırlıksız yakalandığı bu salgın dönemini biz başarıyla yürüttük 

*Şırnaklı çiftçilerimize toplam 770 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik 

*Türkiye’de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur

*Türkiye’nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığı gibi darbe heveslilerine de yer yoktur  

*Sırtını millet iradesi dışında güç odaklarına yaslayanlar, silahı hak arama aracı görenler, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur

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