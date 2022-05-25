Cumhurbaşkanı Erdoğan: Spordaki başarının gerisinde 20 yıllık güçlü altyapı bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Buradaki konuşmasına, Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı üst üste ikinci kez şampiyon olması dolayısıyla tebrik ederek başlayan Erdoğan, Türkiye'ye yaşattıkları gurur dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 sporcunun altın, iki sporcunun bronz madalya kazandığını, bu başarılarla Türkiye'nin aynı zamanda takım halinde de dünya şampiyonu olduğunu anımsattı.

Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda ise sporcuların 9 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalya elde ettiğini belirten Erdoğan, böylece hem tekvando hem de para tekvando millilerinin takım halinde Avrupa şampiyonu olduklarını söyledi.

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın da şampiyonlar ligi süper finalinde galip gelerek 5'inci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştığını, kürek sporcularının ise İtalya'daki Gençler Avrupa Şampiyonası'nda iki altın madalya kazandıklarını anımsatan Erdoğan, tüm takımları ve sporcuları tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNİ SPOR TESİSLERİYLE DONATARAK DEVAM EDİYORUZ



Erdoğan, şunları söyledi:



"Ülkemizin spor alanında uzun yıllardır ortaya koyduğu kararlı politikaların bir sonucu olan bu başarıların artarak süreceğine inanıyorum. Bu tablo 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yakalanan başarının bir tesadüf olmadığını göstermiştir. Sporun farklı branşlarında elde edilen başarıların gerisinde son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı vardır. Gençlerimizin spor yoluyla sosyal hayata adapte edilmeleri ve daha aktif bireyler haline gelmeleri için gerekli altyapıyı önemli ölçüde tamamladık. Dev stadyumlardan mahallelere kadar uzanan sahalara ülkemizin her köşesini spor tesisleriyle donatarak devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında 278 bin olan sporcu sayısının 2022 yılı itibarıyla 11 milyona ulaştığına işaret ederek, "Bir yaşam tarzı olarak sporun teşvikiyle gençlerin ve her yaş grubundan halkımızın spor imkanlarına kavuşması beraberinde birçok branşta başarıyı da getirdi. Anadolu Efes Basketbol Takımımız gibi kulüplerimizin ve bireysel sporcularımızın gösterdikleri başarılar gençlerimizi amatör ve profesyonel spora daha çok teşvik etmektedir." dedi.

"TEMEL AMACIMIZ TÜRK SPORUNU İLERİYE GÖTÜRMEK"

Gençlere örnek teşkil eden başarıları için sporcuları kutlayan Erdoğan, teşrifleri için teşekkürlerini iletti.

Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ise "Temel amacımız Türk sporunu ileriye götürmek, Avrupa sahalarında ülkemizi başarıyla temsil ederek basketbolumuzu ve sporu tüm gençlere sevdirmektir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da konuşmasında, Anadolu Efes'in Türkiye'yi en iyi şekilde dünyaya tanıttığını düşündüğünü belirterek, "Huzurunuzda herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca sizin de bu kadar yakından takip etmeniz, her maçtan sonra direkt telefonla aramanız, hatta son final maçından sonra o şeyde hemen benim telefonum kapalıydı, Genel Menajerimiz Alper'e dedim ki 'Sakın telefonunu kapatma, mutlaka Cumhurbaşkanımız arayacaktır'. Hakikaten 30 saniye sonra bana telefonu getirdi, ben de mesajlarınızı oyuncularıma ilettim. Sizin bu denli yakın takip etmeniz de bizi gerçekten çok mutlu ediyor." dedi.

"Sizi de takip ediyoruz, maçlarınızı. Belki de buradan da bir transfer yapıp da gideriz." ifadesini kullanan Ataman, turnuvanın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da olduğunu ve Sırp oyuncuları Vasilije Micic'in Olympiakos maçında son saniyede bir üçlük attığını ve aynı zamanda turnuvanın en değerli oyuncusu seçildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Yakında ben de Sırbistan'a gideceğim, Vucic'e de selamını söylerim, derim böyle böyle, bizde bir basketçiniz var." ifadeleri sonrasında Ataman, "Çok yakından takip ediyor zaten. En son Dışişleri Bakanımız ziyaretinde bizden Micic'in formasını istediler, Anadolu Efes formasını takdim etti Cumhurbaşkanına. Çok koyu bir Efes taraftarı aynı zamanda. Onun için Micic'i çok yakından tanıyor, çok güzel olur." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Shane Larkin'in yaşını sorması üzerine Ataman'dan, "29 yaşında, onu bir 4-5 sene daha burada ağırlayacağız. Gitmez zaten o Türkiye'yi çok seviyor Larkin." karşılığını alan Erdoğan, "İmzanı ben attım, yani gidersen ayıp edersin." dedi.

Erdoğan, hediye takdimi sırasında takım oyuncularından Tibor Pleiss'in boyu hakkında bilgi aldı.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.