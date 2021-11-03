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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

3 Kasım 2021 Çarşamba 18:59 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 18:59
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