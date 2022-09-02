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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! 20 milyon hibe kaynak desteği geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kütahya ziyaretlerinde Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından ilçeye yapımı için destek istenilen projeleri içeren dosyalar verilmesinin ardından Erdoğan'dan Emet Atık Su Tesisine 20 milyon TL hibe müjdesi geldi.

IHA2 Eylül 2022 Cuma 10:27 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kütahya ziyaretinde Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından hat sanatçısı Abdullah Yılmaz'ın 8 ayda tamamladığı dev ahşap pano takdim edilmiş, miting alanında ise şapka ve kaşkol dağıtılmıştı.

Emet AK Parti İlçe Başkanlığı koordinesinde miting alanındaki gençlerin, "Emet burada Reisinin yanında" sloganlarını bir süre dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emet bende sizin yanınızdayım. Durmak yok yola devam" demişti.

Emet Belediyesince İller Bankası vasıtası ile ihalesi yapılan ihaleyi alan firmaca içme suyu, kanalizasyon, büyük su depo yapımları, arıtma tesisi yapımı, göletten su getirme ve su depo çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ayrıca ihale edilerek yapılacak olan Emet Atık su arıtma tesisine 20 milyon hibe kaynak desteği geldi.

Önümüzdeki günlerde ayrıca ihale edilecek proje ile Emet Hamamayağı mevkiine atık su arıtma tesisi yapılacak.

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